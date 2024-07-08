Сообщается, что уже в ближайшие дни внедорожники компании поступят в продажу

Российская компания Evolute начала производство гибридного внедорожника I-Space на своем заводе в Липецке. Об этом сообщает информационное агентство "РИА Новости", ссылаясь на заявление генерального директора компании "МоторИнвест" Андрея Резникова на выставке "Иннопром-2024". Продажи этого гибрида, который в Evolute называют самым доступным в России, начнутся через несколько дней.

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По словам Андрея Резникова, уже произведено несколько автомобилей, которые успешно прошли сертификацию: модель была одобрена ОТТС. В 2024 году Evolute планирует продать несколько тысяч гибридных кроссоверов. Утверждается, что I-Space станет самым доступным внедорожником с бензоэлектрической силовой установкой на российском рынке. Среди преимуществ этой модели также упоминаются низкая стоимость эксплуатации и большой запас хода.

Цену на семиместный кроссовер марка Evolute официально объявила еще в феврале: планировалось продавать гибрид за 3899000 рублей, но позже цена была снижена до 3360000 рублей. Однако? сейчас Андрей Резников назвал другую сумму - от 2,9 миллиона рублей. Пока неясно, включает ли эта цена скидки и маркетинговые предложения, или I-Space будет значительно дешевле к моменту начала продаж. Кроме того, представитель компании отметил, что кроссовер будет доступен в различных комплектациях, хотя на сайте бренда упоминается только одна.

Evolute I-Space стал первым гибридным автомобилем от бренда, который ранее продавал только электромобили. Длина внедорожника составляет 4760 миллиметров, он оснащен электромотором мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Нм, в дополнение к которому установлен двигатель внутреннего сгорания, повышающий общую мощность до 287 лошадиных сил и 435 Нм. Скорость до 100 км/ч внедорожник набирает за 7,4 секунды, а запас хода составляет 1150 километров.