Изменения в основном коснутся дизайна автомобиля и его салона

Компания Volkswagen готовится к серьезному обновлению пикапа Amarok - будет проведен рестайлинг первого поколения модели, который до сих пор выпускается в Южной Америке. Внешний вид грузовика будет изменен, а интерьер станет более современным, хотя технические характеристики останутся без изменений. Презентация новинки состоится 6 августа в Аргентине, а начало продаж запланировано на 10 дней позже.

реклама

Amarok от Volkswagen получит отличный дизайн передней части, адаптированный к актуальной стилистике компании. Будут изменены бампер, решетка радиатора, капот, а также появится новая светотехника. Фары пикапа будут соединены светящейся полосой. Интерьер грузовика пока не раскрыт. Однако известно, что центральный дисплей увеличится с 6 до 10 дюймов, а также будет установлена новая медиасистема VW Play. Также Amarok впервые получит цифровые приборы, расширенный комплекс водительских ассистентов и 6 подушек безопасности в базовой комплектации.

Volkswagen Amarok будет по-прежнему оснащаться двухлитровым дизелем на 140 или 180 лошадиных сил, либо V6 объемом 3,0 литра, мощностью 258 лошадок. Варианты трансмиссии останутся те же - шестиступенчатая "механика" или восьмидиапазонный "автомат". Предполагается, что модификация Amarok задержится в линейке Volkswagen для этого региона еще на десять лет.

Первое поколение Amarok появилось в 2010 году. В 2022 году компания выпустила новую версию, базирующуюся на платформе Ford Ranger, но с уникальным дизайном и интерьером. Этот грузовик предназначен для рынков за пределами Южной Америки, таких как Европа, Австралия и азиатские страны.