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Zelikman
Reuters: Boeing признала свою вину в мошенничестве по делу о крушении 2 самолетов 737 Max
Один самолёт разбился в Индонезии в 2018 году, а второй аппарат рухнул в Эфиопии в 2019 году

  Компания Boeing признала свою вину в фатальном мошенничестве по делу о катастрофах двух самолетов 737 Max в 2018 и 2019 годах. По данным агентства Reuters, корпорация достигла договорённостей с правоохранительными органами и готова уплатить значительный штраф.

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  "Boeing признала свою вину в расследовании Минюста Соединённых Штатов Америки по делу о крушениях 737 Max," передает Reuters.

  Издание подчеркивает, что только признание вины несет слишком мало веса. Сделку с судом еще предстоит утвердить федеральному судье. Тем не менее, признание должно обязать Boeing уплатить штраф в размере 243,6 миллионов долларов и инвестировать около 500 тысяч долларов в усовершенствование безопасности своих изделий. Тем не менее, это не исключает возможных проблем для компании в будущем.

  Признание вины может поставить под угрозу возможность заключения выгодных государственных контрактов, отмечает издание. Стоит отметить, дело по поводу мошенничества было начато против Boeing после катастрофы двух самолетов 737 Max - одного в Индонезии в 2018 году и второго в Эфиопии в 2019 году.

  Правоохранители из Соединённых Штатов также принялись исследовать происшествия. Они даже сумели найти свидетелей, бывших работников Boeing, заявляющих, что на предприятиях компании устанавливались бракованные детали. Одним из таких свидетелей был бывший инженер по контролю качества Джон Барнетт, который впоследствии был найден мертвым в своем доме.

#сша #техника #авиация #boeing #самолёты #компании
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