По мнению экспертов, в будущем многие компании не выживут в конкурентной борьбе

Робин Ли Янхонг, главный исполнительный директор Baidu, самой крупной поисковой системы в Китайской Народной Республике, заявил, что в Поднебесной слишком большое количество крупных языковых моделей и недостаточно реальных применений. Он высказал свою точку зрения во время обсуждения на Всемирной конференции по ИИ (WAIC), которая проходила в Шанхае, сообщает издание South China Morning Post.

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По словам Ли, в КНР в прошлом году возникла сильная конкурентная борьба, в которой участвовало свыше 100 LLM, затрачивая на это значительные ресурсы. Он подчеркнул, что многие все еще используют базовые модели, но важно обратить внимание на практическое применение.

В соответствии с отчетом Всемирной организации интеллектуальной собственности, Поднебесная опережает Соединённые Штаты по количеству патентов на ИИ в шесть раз за последнее десятилетие. Тем не менее, данные показывают, что количество цитирований исследований в Китае все еще невысоко, за исключением Китайской академии наук.

Крупные компании, такие как Tencent, Baidu и Alibaba, начали активно продвигать свои продукты, предлагая скидки, чтобы привлечь клиентов на свою сторону. Более мелкие компании вряд ли смогут устоять в этой схватке. Перенасыщенность рынка услугами может обернуться усталостью конечных пользователей и привести к их затруднениям в выборе. В результате большие компании, возможно, окажутся победителями, благодаря своим ресурсам, которые они могут применять для приобретения или уничтожения конкурентов. Как утверждает гендиректор компании Dorje AI, Бернард Леонг, возможно, наступит время жестоких схваток между крупными языковыми моделями, и в итоге выживут лишь немногие игроки.