Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Microsoft запатентовала технологию шифрования текстов от посторонних
Устройства с новой функцией смогут отслеживать на какой области экрана сконцентрирован взгляд пользователя и раскрывать данные лишь в этой точке.

  Недавний патент корпорации Microsoft описывает инновационную систему, которая обеспечивает шифрование документов, делая их недоступными для посторонних лиц. Метод заключается в изменении букв в тексте документа для создания зашифрованной версии. После этого документ отображается в режиме конфиденциальности, смешивая исходную и закодированную версии. Система также использует технологию отслеживания глаз для отображения закодированной версии документа в периферийных зонах зрения пользователя и декодированной версии в центре внимания.

реклама

  На рынке уже существует несколько решений для защиты конфиденциальности информации, включая физические экраны конфиденциальности и приложения, которые используют технологии отслеживания глаз и веб-камеры. Однако, все эти методы имеют свои ограничения. Экраны конфиденциальности могут делать изображение на экране менее ярким для пользователя из-за невозможности достичь полной прозрачности. Кроме того, размытие или затемнение некоторых областей экрана может затруднить чтение текста.

  Согласно данным Института Понемона, визуальный взлом является распространенной проблемой. В ходе эксперимента, проведенного в США в 2015 году, было продемонстрировано, насколько легко можно было получить конфиденциальную информацию компании через визуальный доступ. Похожий эксперимент, проведенный в 2016 году при участии компании 3M, включал офисы в разных странах по всему миру.

#microsoft #технологии #данные #шифрование
+
Написать комментарий (0)
Установлен новый рекорд передачи данных на уровне 402 Тбит/с
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
23
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
1
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
9
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
2
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
7
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
+
Tesla привезла человекоподобного робота Optimus в Китай, но показывает его лишь за стеклом
+
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
Micron начнёт применять EUV-литографию при производстве памяти только в этом году
1
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
4
Компания OnePlus работает над новым смартфоном с аккумулятором ёмкостью 6500 мАч
+
На Украине превратили Toyota Land Cruiser 70 в легкий броневик с пулеметом и запустили в серию
4
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
+
Google признала серьезную проблему в системе безопасности Samsung Galaxy
2
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
1
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
+
Расчёты комплексов «Искандер» ВС РФ уничтожили позиции дивизиона С-300 в районе Миргорода
1

Популярные статьи

"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Когда Microsoft добавит игры Activision в подписке Xbox Game Pass
3
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
49
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
5
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
8
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Бренд "Made in China" становится все популярнее в самом Китае
7

Сейчас обсуждают

KAA
04:10
И тем не менее, что бы не было запущено, включая торрент, оно не дает видимой нагрузки. Да, все не оптимально, но ради этого и берется с запасом проц и память, чтоб не ограничивать себя. Нормальная си...
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
Сергей Кириллов
04:01
А как доказывать продавцу мошенничество собрался? Он скажет, что купил в переходе карту, о переделке не знал и просто перепродал.
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
Михаил Авраменко
03:50
Армяне будут учиться становиться на колени и целовать пиндосский флаг.
Армения анонсировала военные учения с США
Михаил Авраменко
03:47
Всем уже давно плевать на старые границы страны404.
Российская армия освободила населённый пункт Сокол в Донецкой Народной Республике
Николай Тищенко
03:46
Раньше хоронили доллар, который подорожал до 90 рублей, сейчас хоронят западные элиты. 🤭
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
Grotlon
03:21
Как обычно на бумаге все хорошо, а на деле полная жопа. Пока воры у власти ничего не изменится.
Машиностроительная отрасль России за 2 года добилась небывалого прогресса
Dark_Cloud
02:44
Эти безмозглые ипотечники и раздули этот строительный пузырь, в котором бетонная клетка без отделки стоит как вилла в Испании.
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
Dark_Cloud
02:39
Грузия после схватки 2008 года выводы сделала, и теперь штаты с ней учения проводить отказались. Что-то мне подсказывает, что через некоторое время Пашинянчик будет выть "а нас-то за шо". Ну хоть хвал...
Армения анонсировала военные учения с США
Dark_Cloud
02:13
Что значит - предельно осторожным? у покупателя нет возможности на месте определить перепайку компонентов и замену лазерной гравировки. Может, просто надо продавцов за мошенничество начать сажать, не?
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
Urkins
02:10
Отличная игра, гораздо лучше ЛГБТ параши под названием Блядур Гей 3, где весь мир состоит из одних только гомиков, а нормальные пары встречаются редко, как что то противоестественное, а также куча дру...
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем