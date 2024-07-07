Устройства с новой функцией смогут отслеживать на какой области экрана сконцентрирован взгляд пользователя и раскрывать данные лишь в этой точке.

Недавний патент корпорации Microsoft описывает инновационную систему, которая обеспечивает шифрование документов, делая их недоступными для посторонних лиц. Метод заключается в изменении букв в тексте документа для создания зашифрованной версии. После этого документ отображается в режиме конфиденциальности, смешивая исходную и закодированную версии. Система также использует технологию отслеживания глаз для отображения закодированной версии документа в периферийных зонах зрения пользователя и декодированной версии в центре внимания.

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На рынке уже существует несколько решений для защиты конфиденциальности информации, включая физические экраны конфиденциальности и приложения, которые используют технологии отслеживания глаз и веб-камеры. Однако, все эти методы имеют свои ограничения. Экраны конфиденциальности могут делать изображение на экране менее ярким для пользователя из-за невозможности достичь полной прозрачности. Кроме того, размытие или затемнение некоторых областей экрана может затруднить чтение текста.

Согласно данным Института Понемона, визуальный взлом является распространенной проблемой. В ходе эксперимента, проведенного в США в 2015 году, было продемонстрировано, насколько легко можно было получить конфиденциальную информацию компании через визуальный доступ. Похожий эксперимент, проведенный в 2016 году при участии компании 3M, включал офисы в разных странах по всему миру.