Несмотря на урезание возможностей для соответствия американским санкциям, данные адаптеры обходят многие китайские аналоги

Хотя американское правительство ввело строгие запреты на экспорт видеоускорителей для искусственного интеллекта в Китайскую Народную Республику без специальных лицензий, последние разработки компании Nvidia, специально предназначенные для данного региона, все еще достаточно конкурентоспособны в сравнении с китайскими аналогами. Согласно аналитике экспертов, продажи этих процессоров принесут компании приблизительно 12 млрд долларов.

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Видеоадаптеры Nvidia HGX H20 пользуются популярностью в КНР, где компания намерена реализовать свыше миллиона единиц, что существенно больше, чем количество чипов Ascend 910b, которое планирует продать Huawei. Согласно имеющейся информации, Huawei рассчитывает реализовать примерно 550 тысяч Ascend 910b в текущем году.

Цена ускорителей Nvidia HGX H20 находится на уровне от 12 до 13 тысяч долларов за штуку. Созданы они в соответствии с правилами экспорта Соединённых Штатов, предлагая клиентам высокую скорость для приложений ИИ. Эти адаптеры предоставляют до 296 топс/флопс, 96 гигабайт встроенной памяти HBM3 и пропускную способность до 4,0 терабайта в секунду. Согласно Дилану Патель из Semianalysis, такие характеристики делают Nvidia HGX H20 мощным конкурентом для начальных ИИ-процессоров. Невзирая на скромную техническую мощь на бумаге, данная модель производительнее чипов Huawei в практических задачах за счет выдающейся скорости памяти.

Львиная часть компаний Китая в области ИИ опираются на платформу CUDA от Nvidia, что затрудняет переход на Huawei и отнимает немало времени и ресурсов в случае отказа иностранных чипов. Поскольку ускоритель HGX H20 полностью совместим с платформой CUDA, он становится предпочтительным вариантом для большинства компаний и приложений, невзирая на меньшую эффективность по сравнению с H100.