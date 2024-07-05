Списки характеристик были получены от известного разработчика Эвана Бласса

Samsung собирается представить новые модели Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 уже через короткий промежуток времени, что приводит к появлению постоянных утечек информации. Сначала появились фотографии, а теперь уже почти вполне уверенно можно говорить о наличии окончательных спецификаций.

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Точно как и в случае с недавними утечками о новых цветах и дизайне Samsung Next Foldables на прошлой неделе, списки характеристик были получены от известного разработчика Эвана Бласса. Z Fold 6 будет короче на 1,4 мм, шире на 1 мм и тоньше на 1,3 мм в сложенном виде по сравнению с Z Fold 5. В развернутом состоянии он будет шире на 2,7 мм и тоньше на 0,5 мм по сравнению со своим предшественником. Интересно, что дополнительный экран стал на 0,1 дюйма больше, а сам телефон на 14 граммов легче. Изменения размеров привели к тому, что разрешение основного экрана Z Fold 6 теперь составляет 2160 x 1856, а внутреннего экрана Z Fold 5 - 2176 x 1812. Одним из больших обновлений, по-видимому, является повышение яркости экрана с 1750 нит до 2600 нит. По другим источникам, используется чип Snapdragon 8 Gen 3, Samsung заявляет, что время автономно работы в сети LTE было увеличено на один час, а время проигрывания видео - на два часа.

Samsung также сообщает об улучшенной алюминиевой рамке Armor и защите от влаги IP48, что означает защиту от твёрдых материалов размером 1 мм и больше. Будет ли новый Fold менее подвержен проблемам с шарнирами - это предстоит узнать. Наконец, камеры, аккумулятор на 4400 мАч и стекло Gorilla Glass Victus 2 остаются без изменений.

Что касается Z Flip 6, предыдущие слухи о повышении разрешения камеры с 12 Мп до 50 Мп и увеличении объёма оперативной памяти с 8 ГБ до 12 ГБ кажутся подтвержденными. Емкость аккумулятора увеличена с 3700 мАч до 4000 мАч, также установлен чип Snapdragon 8 Gen 3. Z Flip 6 в сложенном состоянии тоньше на 0,2 мм по сравнению с Flip 5, время автономной работы в сети LTE и время проигрывания видео увеличены на два и три часа соответственно. Кроме того, выбор цвета повлиял на большую часть устройства, включая область вокруг камеры.