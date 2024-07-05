В топ-5 производителей попали Exeed, Tank, Li Auto, BMW и Voyah

Процентная доля китайских брендов в высококлассном сегменте авторынка России в июне 2024 года достигла 80%, согласно данным агентства "Автостат". Присутствие китайских производителей в данном сегменте увеличилось на 20 процентных пунктов за год. Самым востребованным роскошным брендом на территории России стала марка Exeed.

реклама

Продажи автомобилей марки Exeed в стране увеличились на 15,6%, достигнув 3542 единиц в месяц. Второе место заняла марка Tank, также отнесённая к премиум-классу: объём продаж составил 2295 машин, рост в 2,2 раза. Тройку лидеров закрыла неофициально представленная в России компания Lixiang, также известная как Li Auto, чьи продажи выросли более чем вдесятеро, достигнув 1042 автомобилей. В топ-5 также попали BMW и Voyah: таким образом, четыре из пяти популярных премиум-брендов в России имеют китайское происхождение.

Несмотря на то, что по количеству продаж в численном выражении марка Lada остаётся самой востребованной в России, в массовом сегменте четыре из пяти наиболее популярных брендов также являются китайскими. Помимо бренда из Тольятти это Haval, Chery, Geely и Changan. Доля рынка, занятая китайскими производителями, в июне составила 59% по сравнению с 48% годом ранее.

Ранее сообщалось, что в мае было ввезено в Россию автомобилей из Китая на сумму 1,3 миллиарда долларов - это самый большой показатель с ноября 2023 года. Россия занимает лидирующее положение в мире по объёмам экспорта китайских машин.