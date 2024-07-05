Данная модель уже до конца года поступит на рынок Китая, а затем его можно будет ожидать и в других регионах

Компания BYD представила новую модель кроссовера Song L DM-i из линейки Dynasty, раскрыв дополнительные детали о её характеристиках. Официальные изображения и информация о батареях и дальности хода в электрическом режиме были опубликованы производителем. По сообщениям издания Car News China, автомобиль появится на китайском рынке до конца года и будет доступен по цене от 150 до 180 тысяч юаней, это примерно от $20,6 до $24,7 тысяч.

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Ранее изображения Song L DM-i были показаны в рамках сертификационных процедур китайским МИП. Новые фотографии показывают, что кроссовер будет иметь фирменный дизайн Dragon Face с узкими фарами, большой решёткой радиатора и вентиляционными отверстиями на переднем бампере. Среди других характерных черт внешности - колёсные диски, выдвижные дверные ручки и задние фонари с символикой "чешуек дракона".

Интерьер автомобиля пока не был представлен официально, однако, шпионские фотографии свидетельствуют о сходстве с салоном седана Qin L DM-i. Ожидаются широкая цифровая панель, четырёхспицевое рулевое колесо, большой экран мультимедиа, беспроводная зарядка для телефона и спортивные сиденья.

Song L DM-i, подобно другим моделям BYD, получит силовую установку пятого поколения, включающую бензиновый двигатель мощностью 101 лошадиную силу и электромотор на 218 лошадиных сил. Для автомобиля будут доступны две опции батарей - на 18,316 и 26,593 киловатт-часов, обеспечивающие дальность по эксплуатационному циклу WLTG 91 и 128 километров соответственно. Средний расход топлива составит 4,95 и 4,98 литра на 100 км. Полная дальность хода пока не объявлена, но, согласно некоторым данным, она может достигать 2000 км.

BYD уже запустила выпуск седана Chazor и кроссовера Song Plus на своем заводе в Узбекистане. Предполагается, что Song L DM-i станет преемником последнего, так как размеры обеих моделей практически не различаются.