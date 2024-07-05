Изделие будет иметь функции аэродинамических туннелей, в которых испытывают новые модели реальных автомобилей

Компания Fun-Tech-Lab разместила видеорассказ о своем новом проекте - действующей модели аэродинамической трубы, необходимой для моделей машин в масштабе от 1:18 до 1:64. Для реализации идеи "Windsible", ориентированной на любителей коллекционирования моделей, компания собирает денежные средства на платформе Kickstarter и уже привлекла более $200 тысяч. Планируется, что выпуск игрушечной трубы начнется уже в следующем месяце.

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Со слов представителей Fun-Tech-Lab, их новинка предоставит возможность покупателям ощутить себя дизайнерами и инженерами автомобилей. Windsible имитирует тестирование транспортных средств в аэродинамическом туннеле, что имеет одно из ключевых значений в создании современного дизайна автомобиля.

Суть Windsible заключается в прозрачном кейсе с вентиляторами, которые подают в него воздух. Для создания видимых потоков воздуха, как в настоящей аэродинамической трубе, используется генератор тумана, работающий на специальной жидкости. Скорость воздуха можно изменять до 400 км/ч.

Windsible будет доступен в трех размерах: 951, 721 и 349 миллиметров, каждый из которых создан для моделей определённых масштабов. Цены варьируются от $129 до $289. Участники кикстартер-проекта получат приоритетные поставки и эксклюзивные подарки. Самая крупная версия Windsible позволит разместить в ней даже модели, собранные из конструкторов Lego, например, модель Lamborghini Countach, состоящая из более чем полутора тысяч деталей.



