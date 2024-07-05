Для этого команде потребовалось установить оригинальный чип AD102 от RTX 4090 на печатную плату видеокарты Galax RTX 3090 Ti HOF

В то время как появление карты RTX 4090 Super или Titan от Nvidia ранее обсуждалось, теперь все больше намеков на то, что такой продукт может остаться лишь в идеях. Несмотря на это, группе моддеров удалось создать ультрабыструю видеокарту, используя компоненты от других высокопроизводительных GPU от Nvidia.

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Заказная видеокарта под названием "GeForce RTX 4090 Super", продемонстрированная на бразильском YouTube-канале Teclab, включает графический процессор AD102, аналогичный используемому в RTX 4090. В то время как остальные элементы были заимствованы у других карт Nvidia. Печатная плата и видеопамять взяты из Galax RTX 3090 Ti HOF OC Lab Edition, которая имеет еще более быструю память, чем rtx 4090.

Такие изменения позволили сделать этого "Франкенштейна" быстрее оригинальной RTX 4090 по нескольким параметрам. Во-первых, новая печатная плата лучше справляется с высоким напряжением, чем стандартная, а двойные 16-контактные разъемы позволяют подавать дополнительное питание на графический процессор по необходимости. Во-вторых, более быстрые модули памяти GDDR6X позволяют развивать скорость пользовательской видеопамяти 4090 до 25,8 гбит/с, что превышает максимальную скорость памяти RTX 4090 в 21 гбит/с.





Согласно данными предоставленным разработчиками модов, заказная RTX 4090 Super оказалась на 40% быстрее оригинальной RTX 4090 в тестах Unigine Superposition на 8K. В то время как стандартная RTX 4090 набрала 12 479 баллов, 4090 Super набрала впечатляющие 17 454 балла.

Стоит отметить, что значительное увеличение производительности было достигнуто за счет изменений в настройках LOD (уровень детализации) драйвера, которые улучшают результаты тестов за счет уменьшения точности графики. Без этих настроек, увеличение производительности составляет примерно 16%, что все равно впечатляет, но не настолько, как показывают результаты с настройками.

В то время как заказной RTX 4090 Super - интересный проект для опытных моддеров, Nvidia скорее всего не выпустит более мощную карту Ada Lovelace. Компания вместо этого занимается разработкой видеокарт RTX серии 50-й "Blackwell", которые ожидаются на рынке к предстоящему сезону праздничных покупок. Топовые модели RTX 5090 и 5080 должны быть выпущены в этом году, тогда как более массовые модели могут появиться в 2025 году.