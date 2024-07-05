Сообщается, что автопроизводитель собирается кратно нарастить производство своих автомобилей в России

Производитель автомобилей SWM, принадлежащий китайской компании Shineray, обнародовал свои планы по расширению присутствия на российском автомобильном рынке. В ближайшее время бренд пополнится новой моделью, а сборка кроссоверов SWM на заводе «Автотор» будет осуществляться по полному циклу.

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Автомобили SWM начали собирать на заводе еще в апреле прошлого года. Тогда сообщалось о возможном углублении сотрудничества между Shineray и «Автотором». Сейчас китайский производитель уточнил, что план включает в себя вложения в увеличение производственных мощностей и переход к полному производственному циклу на территории Российской Федерации.

В перспективе завод должен будет выпускать до 40 тысяч автомобилей SWM в год с большим уровнем локализации. Партнеры надеются, что продажи бренда на территории России увеличатся в четыре раза. Первым результатом новой стратегии станет выход новой модели до конца текущего года, однако, детали этой модели пока не сообщаются.

В настоящее время в линейке SWM в России представлены три внедорожника разных классов с одним типом двигателя - 1.5-литровым мотором мощностью 139 лошадиных сил, в сочетании с семиступенчатой автоматической коробкой и передним приводом. На момент своего выхода на рынок в марте, цены на автомобили SWM начинались от 2438220 рублей.