Сообщается, что под угрозой находятся камни 12-го, 13-го и 14-го поколений

Недавно опубликованное исследование выявило возможность атаки на процессоры intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, что может привести к утечке конфиденциальной информации, так же как и известные уязвимости Spectre, Meltdown и Downfall.

реклама

Группа исследователей из университета в Калифорнии выявила новую уязвимость под названием "Indirector", нацеленную на индикатор непрямого перехода (IBI), ключевой компонент процессоров Intel. Также были обнаружены новые уязвимости в работе косвенного предиктора ветвления и мерах безопасности Intel. Специалисты выяснили, что злоумышленник может использовать инструменты для внедрения многоцелевого маршрута направления в IBP, что позволит получить конфиденциальные данные. Использование атаки с помощью BTB-инъекции с таким же результатом тоже возможно.

Intel сообщила, что их текущие контрмеры эффективны против атаки "Indirector" и они не планируют вводить дополнительные меры безопасности. Они также объяснили детали своих систем защиты на своем веб-сайте. Исследователи намерены раскрыть больше информации на предстоящем симпозиуме по безопасности.

С учетом появления новой угрозы "Indirector" каждый процессор Intel подвержен риску, а также ряду других уязвимостей. Проблемы с высокопроизводительными процессорами intel 13-го и 14-го поколений, по словам компании, могут быть усилены атакой "Indirector", и они до сих пор продолжают беспокоить пользователей, а Intel предстоит найти надежное решение. В настоящий момент представители "Синего гиганта" рекомендуют пользователям снизить напряжение своих процессоров.