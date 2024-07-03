Сообщается, что для поражения техники использовался корректируемый боеприпас "Краснополь"

В результате атаки российских артиллеристов, украинская армия потеряла очередной танк M1A1 Abrams. О данном событии сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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По имеющейся информации, разведывательным дроном Российской Федерации в районе Авдеевки, был обнаружен танк Abrams, поставленный украинским формированиям Соединёнными Штатами Америки. Координаты танка были переданы штабу, после чего для ликвидации техники данные были направлены расчету самоходной гаубицы "Мста-С". Бойцы произвели точный выстрел по цели с использованием боеприпаса "Краснополь". Наведение на цель в момент удара проводилось беспилотником, но точная модель не раскрывается.

"Артиллеристы группировки "Центр" использовали высокоточный снаряд "Краснополь", чтобы уничтожить танк M1 Abrams на участке Авдеевки в рамках Специальной Военной Операции", - как указано в сообщении.

Появление американского основного боевого танка на Авдеевском участке свидетельствует о возвращении в этот район подразделений 47-й отдельной мотострелковой бригады, вооруженных данными танками. На сайте бригады в Telegram сообщается, что её формирования ведут боевые действия на Покровском направлении, ранее известном как Авдеевское. Напомним, что Штаты передали Киеву всего 31 танк Abrams, и на данный момент количество боеспособных единиц, оставшихся в армии, неизвестно.