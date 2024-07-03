По мнению большинства аналитиков, это подстегнёт местные фирмы к усиленному развитию собственных моделей ИИ.

OpenAI объявила о своем намерении уйти с китайского рынка уже на следующей неделе. Хотя это решение может плохо сказаться на фирмах, зависящих от API OpenAI, оно способствует стимулированию инноваций и усилению местных моделей искусственного интеллекта. Китайские компании, как к примеру Tencent, Baidu и Alibaba, уже начали захватывать рынок с грандиозными планами и специальными предложениями для пострадавших пользователей.

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Кроме того, другая крупная компания, Zhipu, разработала уникальный план миграции, включающий обучение, консультационные услуги и токены, аналогичные тем, что используются в OpenAI. Компаниям, основанным на LLM, нужно оперативно заменить OpenAI, что побуждает компании Поднебесной к активным действиям и предоставлению жизнеспособной альтернативы.

Несмотря на удивление относительно ухода OpenAI из Китайской Народной Республики, часть экспертов отрасли предвидели, что такой шаг станет стратегией США по ограничению Китая в передовых технологиях, таких как искусственный интеллект. Такой расклад может стимулировать вторичный рост ИИ в Поднебесной. Свыше 200 фирм предприняли попытки получить лицензию в Китае к марту 2024 года, и более 117 добились успеха.

Помимо того, что OpenAI оставит за собой часть рынка, это может быть полезно более крупным участникам, так как маленькие стартапы в области ИИ могут столкнуться с трудностями и быть приобретены сильными корпорациями после выхода OpenAI. Гендиректор Dorje AI Бернард Леонг отмечает, что возможно произойдет "кровавая баня среди крупных языковых моделей", и останется лишь сильнейшая часть игроков.

Несмотря на краткосрочные преимущества, которые получат китайские компании после ухода OpenAI, есть мнение, что это может замедлить прогресс ИИ в Китае, лишив разработчиков доступа к новейшим разработкам LLM и препятствуя продвижению местных инноваций.