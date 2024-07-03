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Zelikman
Появились изображения с некоторыми спецификациями нового сокета LGA-1851
Новый сокет сохранит те же размеры и расположение отверстий для кулера, что делает его совместимым с существующими кулерами.

  Перед запуском Arrow Lake-S, компания Chipzilla проводит несколько мероприятий для производителей материнских плат, посвященных новому сокету LGA-1851 и чипсетам 800-й серии. На одном из этих мероприятий просочился слайд, подтверждающий распространенные слухи о предстоящей платформе.

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  Утечка изображения произошла на китайском техническом форуме Chiphell до того, как известный информатор HXL опубликовал его в сети. Слайд показывает, что материнские платы 800-й серии будут включать 32 канала PCIe, в том числе 16 каналов PCIe Gen5 для графики и 4 канала Gen5 для SSD-накопителей. Также будет возможность подключить дополнительный SSD-накопитель через интерфейс PCIe Gen4 x 4, не используя каналы Gen5 для графических процессоров и хранилища.

  Изображение также показывает, что Arrow Lake перейдет исключительно на новый стандарт памяти DDR5, отказавшись от поддержки DDR4. Таким образом, пользователи, пользующиеся DDR4, должны будут приобрести новые модули памяти. Однако, благодаря снижению цен на DDR5 в последние месяцы, это наверняка не станет препятствием для большинства геймеров и энтузиастов самостоятельной сборки.

  На изображении также отображается, что Arrow Lake будет поддерживать различные версии USB, включая 3.2 Gen 2x2 (20G), 3.2 Gen 2x1 (10G) и 3.2 Gen 1 (5G), но не указывается количество портов каждого типа. Платы Z790, например, поддерживают 5 портов USB 20G и 10 портов USB 10G и USB 5G. Также будет возможность подключения Wi-Fi 7 и Intel 2.5GB LAN. Тем не менее, слухи о том, что Arrow Lake будет поддерживать только Thunderbolt 4, а не Thunderbolt 5, также подтвердились.

  Intel планирует выпустить процессоры Core Arrow Lake-S 15-го поколения уже в ближайшие месяцы. Одним из ключевых изменений будет новый сокет LGA 1851, который станет первым изменением сокета Intel с 2021 года, когда был представлен LGA 1700 для семейства Alder Lake. Новый сокет сохранит те же размеры и расположение отверстий для кулера, что делает его совместимым с существующими кулерами.

#intel #технологии #процессоры #материнские платы #чипы #lga-1851
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