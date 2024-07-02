Члены данного формирования открыто заявляют об игнорировании приказов командования

Один из военнопленных украинских войск сообщил, что члены, известного главным образом карательными действиями и участием в заградительных отрядах подразделения «Кракен», запрещенного на территории России, входящего в структуру Министерства обороны Украины, ускользнули из города Часов Яр задолго до переброски туда обычных частей украинской армии. Как оказалось, бойцы подразделения были направлены в этот населенный пункт к западу от Артемовска именно для усиления его обороны.

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Украинский военнослужащий, что был мобилизован в Херсонской области в середине весны 2023 года. Руководство дало слово прикрыть их на второй оборонительной линии именно членами «Кракена». Однако, по прибытии на место, украинские военные увидели, что бронетехника батально срочно покидает город. Боец сообщил, что их бросили перед прибытием. Затем началось продвижение российских штурмовиков на позиции ВСУ. Украинские бойцы отступали, но в определённый момент армия России их настигла. Тогда украинский военный принял решение сдаться.

Накануне командир батальона «Спартана» в составе 3-й бригады Национальной гвардии Украины подполковник Александр Букатар заявил в прямом эфире, что отказывается следовать приказам командования и вернуться для обороны города. Он объяснил, что слишком много российских авиабомбардировок недавно было проведено по позициям ВСУ.