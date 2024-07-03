Согласно отчету, с января по июнь было реализовано свыше 844 тысяч автомобилей

Министерство промышленности и торговли представило результаты первого полугодия на отечественном авторынке. За период январь-июнь было продано свыше 844 тысяч новых автомобилей, что на 63% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Около 373 тысяч машин из общего числа произведены в Российской Федерации, что составило 44,2%.

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Наибольшей популярностью продолжает пользоваться LADA Granta. За полгода было продано более 92 тысяч экземпляров, что составляет 13% от общих продаж на рынке. С долей в 9% и результатом в 62301 единиц занимает второе место LADA Vesta. Затем в списке пятерки лидеров идут Haval Jolion 35223 штуки, Chery Tiggo 7 Pro Max 27169 автомобилей и семейство LADA Niva 25354 машины. Из общего объема рынка 714 тысяч единиц приходится на легковые автомобили. LCV разошлись в тираже 60612 экземпляров, грузовики 59356, а автобусы 10680. Спрос снизился только на грузовики, которые потеряли 3%. Легковушки же показали рост на 76%.

Больше всего автомобилей приобретают в Москве и Подмосковье. На эти два региона приходится 20% рынка легковых автомобилей. На третьем месте идет Санкт-Петербург 6%, затем Краснодарский край и Татарстан по 5%. По опубликованным данным, продажи автомобилей автоВАЗа в первом полугодии увеличились на 51,5% и достигли 217631 транспортное средство. В то же время продажи "Москвичей" едва превысили отметку в 10 тысяч.