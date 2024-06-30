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Zelikman
Lego выставляет на продажу кубики, сделанные из кусочков метеорита
Компания совместно с Европейским космическим агентством запустила уникальный эксперимент и изготовила мини-кирпичики из метеоритной пыли.

  Lego представила новую продукцию - кубики, сделанные из кусочков метеорита. Это событие не просто рекламный ход, а первый шаг в направлении освоения Луны. Возможно, в будущем люди смогут строить дома на Луне из похожего материала.

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  Компания Lego совместно с Европейским космическим агентством запустила уникальный эксперимент и изготовила мини-кирпичики из метеоритной пыли. Перед человечеством стоит проблема доставки материалов на орбиту и далее, ведь перевозка стройматериалов ракетами неэффективна. В связи с этим, ученые исследуют возможность создания предметов из небесных тел. Примером этому могут быть топливо из лунной пыли. Именно поэтому появились кирпичи для строительства в космосе.

  "На Луне еще не начали возведение зданий, поэтому перед человечеством стоит задача выяснить способы строительства и найти материалы для этого. В конце концов, мы не можем ничего привезти с собой", - заявил представитель Европейского космического агентства Эйдан Коули.

  Невзирая на то, что от Земли до спутника не такое уж огромное расстояние, в руках ученых имеется лишь небольшое количество его грунта. В свое время NASA сумела взять 391 кг грунта времен программы "Аполлон" и в последующие годы. Чтобы найти альтернативу, ученые использовали фрагменты метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет из Северной Африки. Их использовали вместе с "полилактидом" и имитировали лунный грунт.

  "Настоящие ученые и инженеры иногда испытывают свои идеи с помощью кирпичиков Lego. Продукты из космической пыли - отличный способ вдохновить молодежь и продемонстрировать важность воображения в космической науке", - бюро по брендингу и партнерству в ЕКА Эммет Флетчер

  15 "космических" деталей будут доступны для покупки в Доме lego в Дании, в Mall of America в Миннесоте, в крупнейшем магазине Нью-Йорка и в Disney Springs Флориды.

#технологии #космос #nasa #луна #lego
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