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Zelikman
Два крупных производителя гольфкаров США обратились к властям для защиты от конкурентов из КНР
Китайские фирмы сумели продавить позиции американских производителей гольфкаров в США

  Два крупных производителя гольф-автомобилей в Соединённых Штатах обратились с просьбой к администрации Байдена отрегулировать поступление китайского импорта, которое ставит под угрозу их деятельность.

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  Club Car LLC и Textron Specialized Vehicles Inc., расположенные недалеко от города Огаста в штате Джорджия, запросили на этой неделе введение 100-процентного тарифа на гольфкары и другие низкоскоростные личные транспортные средства китайского производства, работающие на батарейках. Они предложили сравнить их тариф с американскими пошлинами на обычные китайские электромобили. Президент и главный исполнительный директор Club Car Марк Вагнер заявил, что объемы китайского импорта резко возросли, захватив значительную долю рынка потребительских автомобилей. Он отметил, что китайские компании используют ценовые преимущества государственных субсидий, чтобы добиться конкурентных преимуществ.

  Импорт китайских гольфкаров в США увеличился в шесть раз с 2020 года, в частности, из-за классификации продукции, которая позволяет импортным товарам избегать высоких тарифных пошлин. Китайские тележки пересекают границу по более низким ставкам, а затем проходят модификации уже в США. Производители обратились к администрации Байдена после введения ею новых пошлин на китайские товары в мае. Импорт гольфкаров из Китая в США продолжает расти, точная стоимость импорта превысила 900 миллионов долларов в прошлом году, что сильно превысило уровень 2020 года.

  Этот конфликт между двумя крупнейшими экономиками иллюстрирует сложности, связанные с введением тарифов в различных секторах экономики. USTR установил крайний срок для общественных комментариев по этой теме. Club Car и Textron, производители моделей E-Z-GO и Cushman, обратились в USTR с запросом обустройства импорта китайских гольфкаров и других товаров. Их заявка утверждает, что конкуренты из Китая систематически недооценивают товары американского производства, приводя к ухудшению показателей отечественной промышленности. Их обращение в USTR последовало за действиями других органов, утверждающих о демпинге китайских товаров и требующих введения антидемпинговых пошлин.

#сша #китай #автомобили #рынок #гольфкары
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