Сообщается, что предприятие может выпускать до 50 тысяч автомобилей в год, но в будущем производство будет расширено до 500 тысяч

По информации пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, китайский производитель автомобилей BYD запустил свою собственную фабрику в этой стране. Это первое предприятие BYD за пределами Китая, способное выпускать порядка 50 тысяч машин в год, включая седан Chazor и кроссовер Song Plus.

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На строительство завода было затрачено 2 года и 160 миллионов долларов. При этом на начальном этапе на заводе было организовано производство с использованием мелкоузлового метода: в Джизаке не только собирают автомобили, но и производят детали, а также осуществляют сварку и окраску кузовов.

Партнёрское соглашение между BYD и узбекской группой "Узавтосаноат" предусматривает дальнейшее расширение проекта. В будущем планируется увеличить мощность завода до 300 тысяч машин в год, а затем до 500 тысяч машин, вложив до 300 миллионов долларов. На данный момент на заводе работают 1,2 тысячи человек, но в перспективе их число может достигнуть 10 тысяч.

Также планируется поэтапная локализация производства комплектующих. Сначала будут производить стёкла, бамперы и пластиковые детали салона, а затем начнут выпускать электродвигатели и батареи. Созданный завод ориентирован на экспансию BYD на рынки Центральной Азии. Седан и кроссовер BYD уже доступны для покупки в Узбекистане по цене примерно в 1,85 и 2,6 миллиона рублей, если переводить с местной валюты.

В Российской Федерации при этом ожидается возобновление работы калужского завода, созданного ранее концерном Volkswagen. Предполагается, что на заводе будут собирать китайские автомобили, начиная с 1 августа.