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Zelikman
В России увеличили производство санитарной бронированной машины Линза
Бронемашина прошла модернизацию и разработчик произвёл импортозамещение некоторых деталей на отечественные аналоги

  Компания-производитель увеличилa скорость выпуска санитарного бронированного автомобиля "Линза", проведя импортозамещение некоторых деталей. Санитарный бронеавтомобиль "Линза", широко используемый в зоне военных действий, был модернизирован с заменой импортных комплектующих, что позволило увеличить темпы производства. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Ремдизель" Александр Захаров. Это привело к упрощению конструкции машины, но ее ТТХ остались неизменными. "Линза" стала более понятной и удобной в работе. Также было увеличено количество производимых санитарных автомобилей до 5 в день.

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  "Ранее на заводе изготавливалась шасси, но сейчас используется автомобильное шасси, что увеличило скорость выпуска. Машина является темповой, мы можем собирать до пяти единиц в сутки", - приводятся слова Захарова.

  Санитарный бронированный автомобиль "Линза" основан на базе "Тайфун-К" 4х4, он имеет двухместную кабину и санитарное отделение для эвакуации раненых с полей сражений. Вместимость отсека позволяет перевозить четырех человек в лежачем положении или шесть бойцов сидя. Также возможна комбинированная перевозка: двое лежа и трое сидя. Бронеавтомобиль обладает отличной проходимостью и комфортно доставляет раненых по сложной местности.

  Уровень защиты бронеавтомобиля соответствует третьему классу и достигается за счет комбинации керамической брони и броневой стали. Противоминная защита выдерживает взрыв до 8 килограмм тротиловом эквиваленте под колесом. Вместе с этим, повреждённое колесо позволяет преодолеть до 50 километров по сложной местности.

#россия #техника #армия #оружие #впк
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