Сообщается, что ранее авиация сбрасывала в данном районе более слабые боеприпасы ФАБ-250.

ВКС России в различных областях Украины продолжают проводить военные операции, включая ракетные и бомбовые атаки на Харьков, что было произведено и сегодня. Согласно информации из местных источников, в черте города вновь прозвучал грохот взрывов.

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Согласно имеющимся данным, авианалёт по Харькову был совершен с применением бомб ФАБ-500 с системой планирования и коррекции, ранее по данному району прилетали в основном более лёгкие ФАБ-250. По словам властей Харькова, это первый случай применения подобных бомб в городе, ранее они использовались лишь за пределами населённого пункта. Согласно Харьковской областной прокуратуре, российский фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил их за 65 километров до места попадания.

"Россия впервые применила такие бомбы во время сегодняшних атак по Харькову, которые вдвое мощнее ФАБ-250, используемых ранее", - сообщил руководител Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Власти Харьковской области не сообщили, что именно было атаковано, но отметили, что взрывы были слышны в районе самого Харькова, и упомянули о разбитых окнах на нефункционирующем учебном объекте. Со слов киевских ставленников, объект являлся исключительно гражданским, хотя как показывает практика, в подобных зданиях чаще базируются Вооруженные силы Украины и западные добровольцы. По заявлению из Киева, Россия пытается сделать Харьков непригодным для проживания с целью вынудить жителей покинуть город и упростить его освобождение от украинских формирований.