Сообщается, что компания начнёт поставки своих процессоров 3C6000, 3D6000 и 3E6000 уже к концу текущего года.

Производство микросхем в Китае продемонстрировало отличные результаты, невзирая на санкции со стороны Соединённых Штатов. Разработчики процессоров Loongson сообщили акционерам, что их новая серия серверных процессоров 3C6000, 3D6000 и 3E6000 в настоящее время проходит тестирование. Планируется, что линейка 3C6000 будет выпущена к концу текущего года в соответствии с планом компании.

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Последняя серия серверных камней Loongson отличается своей архитектурой, основанной на использовании чиплетов. 3C6000 имеет 16 ядер/32 потока, 3D6000 берёт в себя два чипа 3C6000, объединенных благодаря технологии Loongson Coherent Link, образуя 32-ядерный/64-поточный процессор. 3E6000 поднимает эту характеристику еще выше, получив 4 чипа 3C6000 для создания 64-ядерного/128-поточного устройства.

Loongson сравнивает свой Coherent Link с технологией NVLink от Nvidia, хотя привести более подходящую аналогию можно было бы с Infinity Fabric от AMD, поддерживающей архитектуры, основанные на чиплетах Zen. Информация о скоростях и производительности 3C6000 в настоящий момент не имеет подтверждения, но в Loongson заявляют, что ядра LA664 вдвое производительнее по сравнению с предшественниками в 3C5000, работавшими на частоте 2,2 ГГц. Линейка 3C6000 также будет иметь поддержку до четырех каналов оперативной памяти DDR4-3200. Использование чиплетов некоторое время рассматривалось как будущее для микропроцессоров, и это особенно заметно в Китайской Народной Республике. В условиях санкций на китайских производителей, вариант чиплетов является лучшим способом увеличения производительности для разработчиков в Китае.

Усилия Loongson поражают, невзирая на регулятивные акты и условия китайской промышленности. С помощью своей ISA на базе LoongArch, основанной на MIPS, и применению отечественных партнёров в Китае, Loongson успешно избегает различных торговых блокад со стороны американских властей на рынке микросхем Поднебесной. Китайские школы получают от Loongson высокопроизводительные отечественные чипы, и их крайние выпуски чипов по производительности являются аналогами процессорам Intel 10-го поколения.

Так как Китай запретил импорт иностранных компьютеров для госучреждений, Loongson будет продолжать наращивать свою долю на данным рынке. Гендиректор Intel Пэт Гелсингер продолжает утверждать, что чипы Поднебесной сильно отстают от американских, но для таких компаний как Loongson это не играет большой роли - и если 3E6000 продемонстрирует впечатляющие результаты, то в США могут серьёзно задуматься.