Сообщается, что до конца года официальные дилеры получат сертификаты на продажу еще 4 машины данного производителя

Представитель компании "Мир-Дистрибьютор", являющийся официальным дилером бренда MG в Российской Федерации, объявил о получении сертификата соответствия и начале продаж нового лифтбека MG 6. Этот автомобиль позиционируется как представитель бизнес-класса, имеет один двигатель и предлагается в двух комплектациях по цене от 2 719 000 до 2 999 000 рублей.

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Габариты MG 6 составляют 4659х1848х1462 мм при колесной базе 2715 миллиметров, а объем багажника равен 424 литрам. Эти параметры делают MG 6 схожим по размерам с Skoda Octavia или Toyota Corolla. Автомобиль оснащен полуторалитровым турбомотором мощностью 168 лошадей в сочетании с семиступенчатым "роботом" и передним приводом.

В базовую комплектацию Comfort входят, например, 17-дюймовые диски, 4 подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, эко-кожа в салоне, 8-дюймовый мультимедийный экран, камера заднего вида и 6 динамиков. Более дорогая версия Deluxe будет иметь 18-дюймовые диски, светодиодные фары и возможность установки аэродинамических элементов - диффузора или спойлера.

Тот же дистрибьютор в конце мая сообщил о начале продаж седана MG 5 после получения соответствующего сертификата. Планируется также легализовать еще четыре модели, включая кроссовер MG ZS, до конца текущего года. Компания "Эмджи Мотор Рус", также являющаяся официальным представителем бренда MG в России, в марте представила более крупный лифтбек MG 7 наряду с MG 5. На отечественном рынке уже доступна более обновленная версия лифтбека MG 6, который начиная с 2021 года оснащен гибридной установкой мощностью 305 лошадей.