Сообщается, что в стране всё чаще выявляются незаконные майнинг-фермы

Федеральное налоговое управление Российской Федерации приступило к усиленному выявлению теневых майнеров, скрывающих криптовалютные фермы на различных объектах, в частности речь идёт о помещениях заброшенных или даже действующих предприятий. В текущем месяце в Московской области были найдены две незарегистрированные криптодобывающие установки в поселках Поздняково и Кулаково, которые были подключены к электросети и газопроводу. Такие установки потребляют значительное количество электроэнергии, что приводит к убыткам компаний, поставляющих данные услуги, отметил специалист Андрей Макаркин.

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За несанкционированные подключение к электрическим сетям предусмотрены специальные штрафы: для физических лиц это может обернуться взысканием 10-15 тысяч рублей, а для компаний речь может идти о суммах от 100 до 200 тысяч рублей. Однако, в ряде случаев, владельцы таких установок могут понести уголовную ответственность. Сам по себе майнинг криптовалют не является противозаконным, но за уклонение от налогов или легализацию средств, представители данной индустрии могут быть наказаны. Налоговики ведут активную борьбу с такими схемами, особенно в крупных компаниях, подчеркнул Владимир Ковалев.

При выявлении существенного увеличения затрат на электроэнергию стартует специальная проверка, которая нередко оканчивается раскрытием майнинговых установок в помещениях предприятий. Эти установки работают без остановки и серьёзно увеличивают потребление электроэнергии.

Правительство страны рассматривает возможности налогообложения криптодобытчиков. Одно из предложений включает введение налога на электричество, потребляемое для майнинга криптовалюты, с расчетом по объему затрачиваемой электроэнергии. Другая модель – 25-процентный налог на прибыль, который уплачивается по результатам года.