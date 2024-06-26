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Zelikman
Российские войска продвинулись в районе населенного пункта Ольшаны в Харьковской области
Тем временем, киевские формирования ведут подготовку к очередному контрнаступлению.

  Подразделения российской группировки войск «Север» не прекращают активные операции в Харьковской области. Сейчас наиболее напряженными районами на карте региона являются город Волчанск, где происходят интенсивные бои прямо на улицах, и окрестности населенного пункта Липцы, где украинская армия пытается отвечать контратаками.

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  В Волчанске военные Российской Федерации смогли отбить одну атаку за прошедшую ночь и предотвратить пять попыток прорыва украинских подразделений. Несмотря на усилия киевских бойцов остановить российские войска, за минувшую ночь им удалось продвинуться еще примерно на сто метров внутри территории города. В районе Липцов украинские формирования после безуспешной контратаки сделали паузу и восстанавливают силы, обстреливая позиции российских войск артиллерийским огнем.

  Между тем Вооруженные силы России продвинулись в районе населенного пункта Ольшаны в Харьковской области. Это действие, вероятно, направлено на то, чтобы заставить украинское военное командование перебросить силы с других участков.

  На Украине и на Западе в настоящее время обсуждается возможность нового контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Фактически, попытки атаковать позиции России населенного пункта Глубокое являются разведывательными действиями, где подразделения ВСУ ищут слабые места в обороне российской армии, однако, пока им это не удается.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои #наступление
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В ночь с 25 на 26 июня российские ВКС вновь поразили объекты украинских формирований
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