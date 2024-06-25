В тесте Passmark модель уступает различным конкурентам от компании Apple

В линейке процессоров Snapdragon X Elite от компании Qualcomm модель X1E-84-100 прошла тестирование в Passmark, и результаты оказались неоднозначными. Хотя мощный ARM-процессор превзошел процессоры x86 от AMD и Intel, он уступает процессорам ARM от Apple. В области графики у процессора также не все гладко.

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Процессор Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 с 12 ядрами и частотой 3,80-4,20 ГГц получил 3895 баллов в однопоточном тестировании Passmark. Это сравнимо с процессором Apple M2 - 3922 балла, Intel Core i5-13500 - 3890 и Core i7-13700 HX - 3879. Однако, он уступает процессору Apple M2 Pro и значительно отстает от M3/M3 Max. В многопоточном тесте Passmark 12-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 получил 23272 балла, опережая процессор Apple M4 и Intel Core i5-12600H, но уступая процессорам Apple M3 Max и M2 Pro. Графический процессор Adreno у Snapdragon X Elite X1E-84-100 получил 2759 баллов в бенчмарке Passmark, что соответствует GeForce MX 350.

Хотя результаты не показывают, что процессор Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-84-100 лидирует в тесте Passmark, стоит учитывать, что это всего лишь один из многих бенчмарков. Кроме того, энергопотребление и тепловая защита процессоров Qualcomm не были рекламированы, поэтому сравнение их с процессорами x86 может быть не совсем корректным. В любом случае, пока рано делать окончательные выводы, так как результаты могут быть не окончательными и процессоры могут быть еще неоптимизированными.