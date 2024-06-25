В это же время, западные страны всячески пытаются оградить себя от китайского автопрома

Китайские автопроизводители в мае текущего года доставили в Российскую Федерацию транспортных средств на общую сумму $1,3 миллиарда. Эта цифра является рекордной с ноября прошедшего года, превышая предыдущий годовой объем поставок на 65%.

реклама

Общая стоимость поставленных легковых автомобилей на территорию России продолжает увеличиваться четвертый месяц подряд, показывая рост на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Россия является крупнейшим покупателем китайских автомобилей, составляя 16,4% от общего экспорта из Китайской Народной Республики, который составил $8,1 миллиарда.

Помимо России, в топ-5 крупнейших партнеров Китая по экспорту автомобилей в денежном выражении также входят Бразилия, Бельгия, Великобритания и Мексика. За май было доставлено 103,7 тысяч автомобилей, что также делает Россию первым торговым партнером Китая по числу поставленных автомобилей. Общий экспорт автомобилей из Китая за первые 5 месяцев 2024 года увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом.

Между тем, страны западной коалиции стараются наоборот огородить от себя поставки китайских автомобилей, вводя существенные пошлины, которые не позволяют автопроизводителям, по типу BYD, участвовать в честной конкурентной борьбе с местными брендами. В Европе и Соединенных Штатах понимают, что в справедливой гонке китайский автопром сумеет потеснить отечественные компании.