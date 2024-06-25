В сети появились слухи о выходе новых высокопроизводительных процессоров компании Intel.

Согласно отчету от digitimes, уже в осеннем сезоне Intel планирует выпустить новые ЦП Arrow Lake и Lunar Lake для персональных компьютеров и ноутбуков. Lunar Lake-V, вероятно, будет анонсирован в начале осени, а Arrow Lake-S вместе с платформой Intel Z890 - в уже в середине. Если данные достоверны, то партнеры Intel смогут предложить достаточное количество ПК на передовых технологиях синего гиганта к периоду сезона праздников.

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Платформа Lunar Lake-V будет анонсирована с 17 по 24 сентября. Предполагается, что корпорация раскроет все подробности о новой линейке на мероприятии Intel Innovation с 24 по 25 сентября. Пока неизвестно, будет ли новая платформа Lunar Lake-V похожа на платформу Lunar Lake-MX с LPDDR5X памятью.

Касательно процессоров Intel под кодовым названием Arrow Lake-S и платформы Z890 для настольных ПК, их официальный релиз ожидается в октябре этого года. Arrow Lake-S будет первым процессором Intel для компьютеров на многочиповой архитектуре с улучшенной раскладкой.

В текущем году на свет также выйдут ноутбуки на базе новой архитектуры Intel для мобильных компьютеров, за год до анонса устройств на базе Meteor Lake. Пока непонятно, смогут ли они превзойти процессоры предшествующего поколения в многопоточных задачах, так как они будут лишены опции Hyper-Threading.

По традиции, Intel начнет продажу разблокированных камней Arrow Lake-S и чипсета Z890 в октябре, остальные варианты данной линейки и платформы B860/H810 появятся позже, на форуме CES 2025. Intel планирует следовать данной программе.

Официально даты релиза Arrow Lake и Lunar Lake Intel еще не подтверждены. Текущие планы могут измениться из-за ряда обстоятельств, как готовность процессоров и платформ или рыночный спрос. Однако, со слов источника, на сегодняшний день программа именно такая.