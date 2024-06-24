Сообщается, что к концу года данная модель уже будет представлена на китайском рынке.

Автопроизводитель BYD планирует выпустить новый крупный кроссовер для китайского рынка. Согласно информации от Autohome, этот автомобиль будет входить в линейку Dynasty и получит название Ming. Он задуман как новый флагман, и его представление запланировано на конец текущего года.

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Пока в сети нет изображений BYD Ming, но издание предоставляет некоторые технические данные. Габариты кроссовера составят 5100 х 2000 х 1750 миллиметров с колесной базой в три метра. Это на 230 миллиметров длиннее, чем текущий флагман Tang, но весить он будет лишь на 55 кг больше.

Предполагается, что дизайн Ming будет вдохновлен недавней моделью BYD Qin L. Продажи автомобиля планируются только с трехрядным салоном.

По официальным данным, кроссовер получит гибридную силовую установку с тремя двигателями - два электрических и двухлитровый турбированный двигатель. Общая мощность составит примерно 600 лошадиных сил, позволяя автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды. Ожидаемая стартовая цена - 300 тысяч юаней, что соответствует примерно 3,6 миллиона рублей. Есть подозрения, что позже, после выхода на китайском рынке, данная модель окажется и в автосалонах российских дилеров.

Вероятно, что в новом кроссовере будет использована фирменная батарея из семейства Blade. В июне появилась информация, что компания работает над новым поколением аккумуляторов, которые смогут быть быстро заряжены от 10% до 80% всего за 10 минут.