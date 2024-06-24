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Zelikman
В Nvidia планируют использовать DLSS для генерации текстур, объектов и персонажей в играх
По мнению руководства компании, это может вывести игровой опыт на новый уровень

  Во время дискуссии на выставке Computex 2024 генеральный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг отметил возможное использование технологии DLSS в будущем. На данный момент DLSS использует искусственный интеллект для улучшения производительности графических процессоров GeForce RTX путем масштабирования и создания синтетических кадров. Однако, Хуанг поделился планами использовать DLSS для генерации текстур, объектов и даже персонажей в играх.

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  К примеру, пользователь играет в ролевую игру с открытым миром вместе с командой из шести человек. По словам Хуанга, два из них могут быть настоящими персонажами, созданными вручную, в то время как остальные четверо могут быть полностью сгенерированы искусственным интеллектом.

  Идея не является новой. NVIDIA уже показала примеры технологии AI Collaboration Engine (ACE), которая придает уникальные черты и диалоги неигровым персонажам, управляемым искусственным интеллектом. Судя по всему, Хуанг намекнул на то, что технология эта будет использоваться совместно с DLSS.

  В отношении генерации текстур, NVIDIA уже предлагает похожий подход с платформой RTX Remix, которая позволяет моддерам значительно улучшить визуальное качество старых игр, используя искусственный интеллект для улучшения текстур и других элементов. Учитывая применение DLSS в Remix, можно предположить, что следующий этап развития ближе, чем кажется.

  Эти новые возможности демонстрируют, что геймеры могут использовать свои графические процессоры RTX в различных сферах. Хуанг отметил, что NVIDIA планирует привлечь разработчиков к технологиям генеративного искусственного интеллекта с помощью системы под названием "Edify", которая создает изображения, текстуры и другой контент с использованием искусственного интеллекта. Разработчики смогут использовать Edify для создания новых игровых ресурсов, которые можно будет использовать для коммерческих целей.

  Однако, на этом эксперименты не заканчиваются. Хуанг предположил, что будущие игры будут создаваться с использованием искусственного интеллекта, а с помощью G-Assist даже игроки смогут создавать компьютерных персонажей. Проект G-Assist был продемонстрирован на Computex ранее в этом месяце. Это технология искусственного интеллекта на основе RTX, которая помогает игрокам понять игровую механику и улучшить свои навыки.

#nvidia #технологии #игры #гейминг #dlss
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