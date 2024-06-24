Сообщается, что ускорители американской компании будут соответствовать всем санкциям США

ByteDance Ltd. и Broadcom Inc. провели переговоры о возможном партнёрстве в области ИИ, чтобы поддержать развитие этой технологии в рамках материнской компании TikTok.

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Cогласно имеющимся данным, американский производитель чипов и китайская компания ByteDance обсуждали производство специального 5-нм чипа. Пока договоренности между компаниями не достигнуты, и Broadcom поставляет устаревший 7-нм ИИ-процессор для дата-центров ByteDance, сообщил источник, просивший сохранить свою анонимность.

Предлагаемый чип сможет соответствовать санкциям Соединённых Штатов по отношению к Китаю, сообщает агентство Reuters. Существующие деловые связи двух компаний в основном связаны с серверами, и ByteDance упоминается в пресс-релизах Broadcom как клиент.

В марте Broadcom объявила о привлечении нового клиента для своего бизнеса по выпуску ускорителей ИИ и планирует поставлять продукцию этой компании в ближайшем будущем. Если соглашение будет достигнуто, чип по индивидуальному заказу будет производиться тайваньской компанией-производителем полупроводников, передает Reuters. Связь между владельцем TikTok и двумя мировыми производителями полупроводников является необычной, учитывая попытки Штатов ограничить потенциал китайских чипов в силу широкомасштабных ограничений на производство и экспорт.

Соглашение направлено на обеспечение надежных поставок чипов компании ByteDance, которая владеет самой внушительной в мире платформой для коротких видеороликов, а также китайскими сервисами Douyin и Toutiao.

Глобальные конкуренты ByteDance, такие как Meta Platforms, запрещённая на территории России экстремистская организация, и Microsoft Corp., разрабатывают или уже используют свои чипы для задач искусственного интеллекта. Материнская компания TikTok будет стремиться держаться наравне с американскими конкурентами.