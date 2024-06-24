В компании заявляют, что это связано с развитием китайских конкурентов и спадом продаж

Автомобильная компания Nissan объявила о закрытии одного из своих заводов в Китае из-за длительного падения продаж. По информации деловой газеты Nikkei, снижение спроса усугубилось из-за конкуренции от местных брендов, которые развязали ценовую войну.

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Завод в Чанжоу, где выпускались кроссоверы Qashqai в партнерстве с Dongfeng Motor, будет закрыт. Этот завод является самым маленьким, но самым современным и технологичным из всех восьми заводов Nissan в Китае. Он обеспечивал 8% общего выпуска японской марки автомобилей в Китае, производя около 130 тысяч машин в год из общего объёма в 1,6 миллиона единиц.

Nissan активно работает на китайском рынке с 2000 года, вкладывая в развитие фабрик и дилерской сети. Она долгое время превосходила японских конкурентов, но за последние пять лет её продажи в Китае постоянно снижаются. В последний год продажи сократились на 16%, достигнув 790 тысяч единиц.

Президент Nissan Макото Учида на презентации новой бизнес-стратегии заявил, что спад цен на автомобили в Китае случился раньше, чем ожидалось. В прошлом году компания-партнёр Nissan, Mitsubishi Motors, приняла решение покинуть рынок Китая по аналогичным причинам. Сначала была заморожена деятельность и сокращён штат сотрудников, а затем компания полностью вышла из совместного предприятия с GAC, теперь это Hunan Zhixiang Automobile.