Сообщается, что данная техника будет использоваться службой оперативного спасения и гражданской обороны ГСЧС.

В скором времени Украина ожидает поступление двух транспортных самолетов Ан-32Б. Фотография одной из этих авиамашин с обновлёнными бортовыми знаками была сделана в первой половине июня в аэропорту Загреба.

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Сообщается, что судна, ранее находившиеся в использовании Военно-Воздушных сил Хорватии, пойдут в эксплуатацию специальными службами Украины. Самолеты были выпущены в 1992 году и переданы правительству Хорватии в 1996 году. Последнее использование самолета с бортовым номером 727 было совершено 12 сентября 2012 года, а второй летательный аппарат, номер 707, долгое время не вылетал. Оба самолета находились на авиабазе Загреб-Плесо.

В 2019 году возникали планы по восстановлению самолетов, но они так и не были реализованы. В настоящее время один из самолетов уже вновь смог подняться в воздух, и в итоге оба будут выполнять задачи службы оперативного спасения и гражданской обороны ГСЧС. Ан-32 используется для транспортировки грузов гуманитарного назначения, помощи и аппаратуры, а также для спасательных миссий.

Самолет Ан-32 создан на шасси самолета Ан-26, с более производительным двигателями, улучшенной механизацией крыла и специальной бортовой аппаратурой. Версия Б предназначена для переброски военных грузов и оснащена системой самозащиты. С 1982 по 1996 год машины серийно производились на киевском авиационном заводе, где было произведено более 350 экземпляров.