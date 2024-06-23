Данная технология должна будет помочь с внедрением персонализированных трансляций для фанатов автоспорта

На Гран-при Испании в воскресенье Formula-1 намерена представить новый искусственный интеллект под названием "Statbot" совместно с компанией Amazon.com Inc. Руководители обсудили планы по внедрению персонализированных трансляций на основе искусственного интеллекта для привлечения внимания зрителей.

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"Statbot" будет анализировать архивы гонок и обрабатывать данные в режиме реального времени, чтобы предоставлять информацию ведущим в прямом эфире во время гонки в Барселоне. Для этого будет использоваться технология облачных вычислений Amazon Web Services, сообщил Нил Ральф, специалист по техническому сотрудничеству с Formula-1.

Liberty Media Corp., владелец Formula-1, стремится удержать внимание фанатов. Liberty купила F1 у CVC Capital Partners в 2016 году и с тех пор работает над увеличением популярности этого вида спорта, привлекая новую аудиторию с помощью маркетинговых ходов, таких как сериал на Netflix под названием "Formula1: Drive to Survive".

В данном виде спорта, где главные герои скрыты за шлемами, организаторам также важно сделать прямые трансляции гонок более интересными. Они утверждают, что используют искусственный интеллект для прогнозирования событий во время гонок, таких как время пит-стопа или моменты овертейка, основываясь на данных в реальном времени, например характеристик автомобиля и износа шин.

"Благодаря этим данным и близким отношениям с болельщиками, можно ожидать уникального персонализированного опыта. Мы хотим, чтобы фанаты могли выбирать, какую информацию они рассчитывают увидеть и какие истории хотели бы услышать", - отметил исполнительный директор AWS Canada Эрик Гейлс на Гран-при Канады в Монреале.