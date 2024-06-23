В компании заявили, что BMW iM3 станет уникальным продуктом, который не разочарует фанатов бренда.

Первый спорткар компании BMW M, работающий полностью на электрическом моторе, и разработка которого началась два года назад, будет уникальным. Так утверждает глава подразделения M Франк ван Мил в своем последнем интервью для журнала MotorTrend. Он также раскрыл некоторые детали проекта и намекнул на планы расширения линейки электрических автомобилей.

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Известно, что спорткар на новой платформе Neue Klasse будет аналогом текущего M3 и получит четыре электрических двигателя общей мощностью до 1 мегаватта (1360 л.с.). Все системы управления будут работать через единый суперкомпьютер, который будет подстраиваться под все условия езды и действия водителя с максимальной точностью и скоростью.

Франк ван Мил добавил, что электромобиль на платформе Neue Klasse будет отличаться от гражданских версий, первыми из которых будут 3 Series и X3, другими электродвигателями, батареей и системами охлаждения. Это сделано для обеспечения стабильной мощности при интенсивной езде. Несмотря на наличие четырех электрических двигателей, BMW M не планирует добавлять уникальные функции вроде "танкового разворота", так как основное внимание уделяется предсказуемому управлению.

Также рассматривается возможность выпуска электроседана с двумя моторами. Этот автомобиль будет легче и обеспечит другой опыт вождения, несмотря на то, что он будет использовать аналогичное программное обеспечение.

Франк ван Мил уверен, что электрический BMW M не подведет поклонников марки, несмотря на низкие продажи других гиперкаров на батареях. Электрическая версия BMW M3 ожидается в 2026 или 2027 году под именем iM3. Также предполагается, что iM3 может быть выпущен в универсальном кузове и будет сосуществовать с бензиновой версией.