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Zelikman
Мошенники скупают тушки RTX 4090 и продают их под видом рабочих видеокарт
Мастер по ремонту компьютерного железа рассказал о случае, как один из его клиентов оказался жертвой мошенников с Авито

  Сервисы продажи бывших в употреблении товаров всегда были тем местом, где концентрировалось большое количество мошенников и негодяев различных мастей, начиная от недобросовестных продавцов, продающих нерабочий товар, заканчивая такими же покупателями, подменяющими товары на пункте выдачи. Русскоязычный YouTube-блогер и мастер по ремонту электроники, автор канала Vik-on, показал один из таких случаев, когда в мастерскую обратился доверчивый пользователь площадки Авито.

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  Через данный сервис неизвестный приобрёл флагманскую видеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 в исполнении Gigabyte Gaming. По словам покупателя, товар был переправлен Авито-доставкой и имел заводскую пломбу на винтах с тыльной стороны платы. Визуально видеокарта была в хорошем состоянии и во время получения никаких подозрений у клиента не вызвала.


  Придя домой, адаптер был установлен в системный блок, но изображение на монитор не выводилось. Недолго думая клиент отправил свой видеокарту Виктору - автору канала Vik-on. После разбора RTX 4090 картина прояснилась, клиент стал жертвой тех самых мошенников: под системой охлаждения вместо чипы Nvidia AD102 был размещен графический процессор от видеокарты Vega 56 от AMD. Также рядом с самим кристаллом были приложены несколько банок памяти, которые можно бывает разглядеть при осмотре видеокарты с торца. Видеопамять, к слову, также не соответствовали оригинальному комплекту для RTX 4090. Есть подозрения, что это не первый и не последний подобный случай.

  Несколькими месяцами ранее сообщалось, что в связи с санкциями со стороны Соединённых Штатов против Поднебесной, китайские компании начали скупать в больших количествах графические ускорители Nvidia RTX 4090. Само собой, технологические стартапы выкупали продукты любых вендоров, будь то Gigabyte, MSI, ASUS, Palit, так как это было неважно. Все ключевые детали, а в частности сам графический процессор и чипы памяти, выпаивались и размещались на специальных платах, заточенных под турбинную систему охлаждения. Далее эти компактные видеокарты размещались в стойках для дата-центров.

  Важно здесь другое, те самые комплекты печатных плат с системами охлаждения и другими компонентами также являются товаром. Они постепенно ушли с молотка и часть из них даже сегодня доступна на розничных торговых площадках. Мошенники выкупают подобные "пустые" карты и проворачивают свои схему на вторичном рынке, обманывая пользователей вторичного рынка. 

  Стоит быть бдительными, при покупке дорогостоящего оборудования на таких площадках. Тем более, если речь идёт об RTX 4090, чьими "тушками" в настоящий момент наводнён рынок.

  Стоит повторить, менно такой комплект прямо сегодня без труда могут пробрести мошенники и продать его под видом рабочего товара. Если вы лично не может проверить покупку на работоспособность, лучше отказаться от данного приобретения, не дайте себя обмануть.

#nvidia #видеокарты #сша #китай #санкции #rtx 4090 #компьютеры #авито #доставка
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