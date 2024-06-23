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Zelikman
Из-за технических проблем Mercedes-Benz отзывает свыше 2000 электромобилей в Китае
Сообщается, что во время езды, по причине системных неполадок, у Mercedes-Benz EQE может существенно просесть мощность двигателя.

  Бренд Mercedes-Benz решил отозвать 2380 электромобилей серии EQ, проданных в Китае в 2023-2024 годах. Причина - возможная неожиданная потеря мощности во время движения. Согласно официальному заявлению китайского управления по регулированию рынка (SAMR), это уже второй случай за последний год, когда автомобили отзывают из-за подобной проблемы.

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  Изъять на обслуживание должны 2341 кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV, произведённый на совместном предприятии Beijing Benz с 1 ноября 2023 по 25 апреля 2024 года. Также под отзыв попали 39 импортных внедорожников EQS SUV, выпущенных с 28 ноября 2023 по 7 февраля 2024 года.

  Выявлено, что из-за недочетов в программном обеспечении системы управления батареей не удается обрабатывать диагностические запросы от определенных управляющих блоков. Это может привести к отключению батареи во время движения и резкой потере мощности, что представляет опасность. Чтобы решить проблему, Mercedes-Benz проведет бесплатное обновление для отозванных транспортных средств.

  Ранее летом компания уже отзывала в Китае 2324 импортных EQS. Причина также была связана с дефектным оборудованием, из-за которого отключался модуль электропривода. Mercedes-Benz является одним из наиболее популярных люксовых брендов в Китае, однако в сегменте электромобилей его продажи на местном рынке невысоки. Например, в 2022 году сообщалось о внедрении существенных скидок на модели EQE и EQS.

#китай #технологии #автомобили #электрокары #mercedes-benz eqe
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