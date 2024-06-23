Компания заверяет, что все продукты, прошедшие повторную сертификацию, будут высокого качества и получат официальную гарантию

Для того чтобы уменьшить количество электронных отходов и продолжить развивать свой бизнес, Seagate запустила официальный магазин на платформе eBay для реализации своих повторно сертифицированных HDD-накопителей. Компания собирает Б/У жесткие диски в рамках программы циркуляции, проводит их оценку на предмет возможности повторной сертификации и проходит процедуру тщательной очистки данных согласно стандартам отрасли. Seagate гарантирует, что обновленные диски будут высокого качества.

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Это позволяет уменьшить количество отходов, так как измельчение жестких дисков нежелательно из-за невозможности повторного использования редких материалов, применяемых в них. Покупатели могут быть уверены в качестве отремонтированных дисков, которые продаются с годичной гарантией Seagate. Магазин на eBay предлагает привлекательные цены на модели жестких дисков, прошедших процесс ресертификации.

Seagate также продает отремонтированные диски с существенной скидкой по сравнению с новыми моделями. Например, жесткий диск Exos X22 емкостью 22 ТБ, обычно продаваемый за 610,99 долларов, в магазине на eBay доступен за 311,99 долларов. Также компания предлагает доступ к магазину исключительно жителям США, но планирует расширить свое присутствие на других рынках в будущем.

Этот шаг помогает Seagate создать источник дохода, снижая количество утилизированных дисков и предоставляя пользователям доступ к надежным восстановленным жестким дискам. Эта практика может послужить примером для других производителей систем хранения данных.