Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Seagate начала продажу восстановленных Б/У HDD-накопителей на платформе eBay
Компания заверяет, что все продукты, прошедшие повторную сертификацию, будут высокого качества и получат официальную гарантию

  Для того чтобы уменьшить количество электронных отходов и продолжить развивать свой бизнес, Seagate запустила официальный магазин на платформе eBay для реализации своих повторно сертифицированных HDD-накопителей. Компания собирает Б/У жесткие диски в рамках программы циркуляции, проводит их оценку на предмет возможности повторной сертификации и проходит процедуру тщательной очистки данных согласно стандартам отрасли. Seagate гарантирует, что обновленные диски будут высокого качества.

реклама

  Это позволяет уменьшить количество отходов, так как измельчение жестких дисков нежелательно из-за невозможности повторного использования редких материалов, применяемых в них. Покупатели могут быть уверены в качестве отремонтированных дисков, которые продаются с годичной гарантией Seagate. Магазин на eBay предлагает привлекательные цены на модели жестких дисков, прошедших процесс ресертификации.

  Seagate также продает отремонтированные диски с существенной скидкой по сравнению с новыми моделями. Например, жесткий диск Exos X22 емкостью 22 ТБ, обычно продаваемый за 610,99 долларов, в магазине на eBay доступен за 311,99 долларов. Также компания предлагает доступ к магазину исключительно жителям США, но планирует расширить свое присутствие на других рынках в будущем.

  Этот шаг помогает Seagate создать источник дохода, снижая количество утилизированных дисков и предоставляя пользователям доступ к надежным восстановленным жестким дискам. Эта практика может послужить примером для других производителей систем хранения данных.

#hdd #компьютеры #seagate #рынок #железо #жесткие диски
+
Написать комментарий (0)
Intel переносит выпуск своих ноутбучных процессоров для искусственного интеллекта
Компания Arntzen Software выпустила обновлённую версию VKD3D Proton 2.13
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
56
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
2
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
54
Midi Libre: ПВО РФ сделает переданные Украине истребители F-16 бесполезными
+
Завод «Пластмасс» Госкорпорации Ростех существенно нарастил объемы производства боеприпасов
1
Гонконгская таможня перехватила контрабандиста с 596 процессорами, спрятанными в автомобиле Mercedes
+
Спутниковые снимки демонстрируют новый подводный беспилотник Manta Ray на базе ВМС США В Калифорнии
+
Ученые из РФ и Китая разработали улучшенный тип двигателя для электрокаров и гибридов
5
Ютубер показал Cyberpunk 2077 в 8K-разрешении с более чем 300 модами на реализм
3
В России за три года удвоилось производство станков
5
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
3
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
6
Московские дилеры снижают цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили
2
«КАМАЗ» освоил собственное производство осевых агрегатов для полуприцепов
2
Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
+
На форуме в Новосибирске рассказали о преимуществах цементобетонных покрытий
3
Ростех показал испытания наземного дрона "Импульс-М", преодолевающего окопы и водные преграды
1
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+

Популярные статьи

Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
23
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
19
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
87
"Диббук", "Нерожденный", "Шкатулка проклятия" - обзор трех фильмов ужасов
+
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
16
Мое мнение о Far Cry 5
4
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
35
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
5
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
12
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
3

Сейчас обсуждают

AleksK
12:07
Ты внебрачный сын чучумбы и шешенбека? Оформление статьи как у чучумбы но плитка на фотках как в петушарне шешенбека.
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
Иван Горыныч
12:06
Можно конечно долго смеяться, но Вучич одним из первых припёрся на саммите Украины в Швейцарии, а ВС Сербии давно на стандартах НАТО, если чё сербы, первыми в мире отправили своего Милошевича да в Гаа...
Вучич не отрицает продажу оружия из Сербии на $1 млрд за последние два-три года
beltar
12:04
Ну да, негде, пустим ракеты с большой дистанции, как и должен, иначе зачем он нужен, никто не заснял, конечно, не используется.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
beltar
12:03
Мое мнение, надо было не жалеть, и еще прошлой осенью всё повзрывать, потому что попытки наращивать воздействие постепенно с надеждой, что образумятся, обречены на провал.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
beltar
12:02
Вообще-то это единственный самолет, имеющий все признаки 5-го поколения. Ни F-22, ни F-35, ни J-20 всеми сразу не обладают.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
beltar
12:01
2 Года не хватило, чтобы передать. Еще 2 подождем, а там глядишь и укроп закончится.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
N1ghtwish
12:00
VRAM на 8гб амуде в "сотку долбится".
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
Nihorix
11:54
А такие есть разве?
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Дмитрий Захаров
11:54
Да тут много чего можно сказать. Говорит о ценах в палетах устройств, а потом сравнивает цену комплектующих в розницу. Маркс эту лечебницу стороной обходил. А кто не согласен, тот биллибой))
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
Nihorix
11:53
Логично, что в таком деле будет тащить Nvidia. У них же CUDA с тензорами
Сколько ОЗУ нужно для игр летом 2024 года, и почему не стоит покупать видеокарту с 8 Гб памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем