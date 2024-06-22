Зелёный гигант требует использовать для новый GPU специальные стойки, которые исключат установку в них ускорителей от конкурентов

Nvidia прославилась своими высокопроизводительными видеокартами для геймеров и передовыми GPU для искусственного интеллекта. Однако, производитель графических ускорителей стоимостью в три триллиона долларов также старается контролировать использование своей продукции и после продажи. Это ограничивает дизайнерские решения видеокарт партнеров и заказчиков искусственного интеллекта, включая Microsoft. Есть информация, что между Microsoft и Nvidia возникли разногласия относительно установки новых GPU Nvidia Blackwell B200 в серверных помещениях Microsoft.

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Nvidia стремится к увеличению доли рынка в дата-центрах, что видно по презентации Blackwell B200. На презентации было сказано, что теперь всю стойку NVL72 можно рассматривать как GPU. Этот шаг направлен на то, чтобы увеличить прибыль от предложений с ИИ и повлиять на правила установки пользователями новых GPU B200.

Раньше заказчик сам выбирал и строил серверные стойки для всех устройств. Сейчас Nvidia подталкивает клиентов приобретать стойки и даже superpod напрямую от компании. Это, по словам Nvidia, должно улучшить производительность GPU, но такие решения приводят к дополнительным затратам.

Некоторые клиенты могли бы принять предложения компании, но Microsoft отказалась. Вице-президент Nvidia Андрю Белл предложил Microsoft приобрести специально разработанные стойки для новейших GPU B200, но компания отказалась, сказав, что это затруднит переход между GPU Nvidia и решениями от конкурентов.

Этот спор показывает, насколько влиятельной Nvidia стала за последний год. Компания оказалась самой ценной на рынке и, вероятно, это только начало. Nvidia контролирует множество областей, включая выделение ресурсов GPU для поддержания спроса и продвижение собственного ПО и сетевых систем для укрепления своего лидерства в сфере ИИ.