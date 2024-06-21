По мнению высокопоставленного военного, коалиции не хватает сил для противодействия йеменскому движению





Европейский союз планирует увеличить в два раза военно-морские силы, размещенные в Красном море, чтобы обеспечить безопасность судов от нападений исламистского движения хуситов из Йемена, заявил глава операции.

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С начала февраля четыре корабля Евросоюза патрулировали прибрежные воды Йемена. Они сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов и уничтожили четыре ракеты, запущенные в сторону торговых и военных судов, сообщил контр-адмирал Василиос Грипарис.

Хуситы, базирующиеся в Йемене, начали нападать на суда в прошлом году, чтобы оказать давление на Израиль и его союзников в связи с ситуацией в Секторе Газа. Их действия привели к изменениям в мировом судоходстве и вынудили многие суда изменить маршрут, обходя Африку на юге, несмотря на военные операции ЕС, США и Великобритании, начавшиеся в январе для борьбы с хуситами.

Предупреждение хуситов о намерениях нападения на суда, принадлежащие компаниям, работающим с израильскими портами, увеличили риск для коммерческих отправлений. Поэтому Грипарис призвал увеличить свою военную мощь в данном регионе.

"Нам не хватает сил, чтобы покрыть всю территорию, поэтому прошу государства-члены выделить больше активов", - подчеркнул он.

Согласно сообщениям military.com, ВМС США также разместили авианосную ударную группу в регионе, включая авианосец USS Dwight D. Eisenhower и три военных корабля.