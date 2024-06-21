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Zelikman
Канада может также ввести дополнительные пошлины на китайские автомобили
Ранее такие шаги предприняли Соединённые Штаты Америки и Европейский союз

  Согласно источникам издания Bloomberg, кабинет премьер-министра Джастина Трюдо рассматривает возможность введения новых тарифов на китайские электромобили, чтобы согласовать политику Канады с шагами, предпринятыми США и Европейским союзом.

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  Правительство планирует начать публичные консультации относительно новых тарифов на китайские электромобили, которые затронут экспорт в Канаду. Эту информацию подтвердили чиновники, не раскрывшие свои имена.

  Под давлением как изнутри страны, так и за ее пределами, Трюдо сталкивается с требованиями последовать примеру администрации президента США Джо Байдена, увеличившей тарифы на китайские электромобили почти в 4 раза. Европейский союз также планирует повысить тарифы на китайские электромобили.

  Западные страны все большее беспокоятся по поводу постоянного увеличения производства ключевых товаров в Китае, опасаясь доминирования в мировых цепочках поставок и угрозы для собственной промышленности. Особенно активно на мировых рынках продвигаются китайские производители электромобилей с аккумуляторами, такие как BYD Co.

  Статистическое управление Канады указывает на оборот китайских электромобилей, импортируемых в страну, до 2,2 млрд канадских долларов в прошлом году с менее чем 100 млн канадских долларов в 2022 году. Также отмечается более чем пятикратный рост числа автомобилей, поступающих из Китая в порт Ванкувер, после того как компания Tesla Inc. начала экспортировать автомобили Model Y из Шанхая.

  Правительство Канады обеспокоено перспективой того, что дешевые китайские автомобили могут попросту наводнить местный рынок.

#сша #китай #автомобили #европа #byd #канада
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