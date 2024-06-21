Предприятия из Беларусси начнут производство деталей и помогут в модернизации данного самолёта.

Корпорация «Туполев» заявила о планах укрепить партнёрство с предприятиями из Белоруссии по программе Ту-214, включая Минский завод гражданской авиации. В рамках увеличения мощностей есть планы начать выпуск и покраску комплектующих для Ту-214 на промышленных объектах в Республике Беларусь. Во время поездки лидера страны Александра Лукашенко на предприятия ОАК, поднимался вопрос о новых возможностях совместной работы с белорусскими компаниями.

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Летная лаборатория Ту-214 от Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала АО «Туполев» выполнила полет в Минск. На минском предприятии авиамашина будет перекрашена в стиле Объединённой авиастроительной корпорации. Самолеты в этом дизайне составляют основу авиакомпаний Российской Федерации.

После покраски борт будет модернизирован. До следующего года будет произведена замена иностранных деталей на отечественные. Данная модель отвечает всем требованиям международных стандартов по безопасности.

"Минский завод гражданской авиации No407 - наш старый партнер. Мы сотрудничаем по ремонту и модернизации самолетов Ту-134 уже много лет. Сейчас начинается новый этап нашего сотрудничества - работа над самолетами Ту-214", - поделился первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.