Данные компании играют важную роль в производстве высокотехнологичных микросхем.

Как сообщает издание Bloomberg, акции компании ASM International NV достигли исторического максимума после того, как аналитики из банков Morgan Stanley и Bank of America стали более оптимистично рассматривать роль этой голландской компании в развитии промышленности искусственного интеллекта.

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По мнению Найджела ван Путтена из Morgan Stanley, производитель оборудования для производства микросхем станет основным выгодоприобретателем, поскольку отрасль полупроводников принимает на вооружение новую архитектуру микросхем, известную как Gate All-Around. Он прогнозирует, что рост акций ASM International опередит конкурентов на рынке оборудования для производства микросхем в ближайшие годы.

По словам аналитика, так как искусственный интеллект становится главным двигателем рынка полупроводников, акции ASM International рассматриваются как приоритетный актив. Согласно его комментарию, рекомендация по инвестированию в акции была повышена.

ASM International занимает более половины рынка оборудования, что делает компанию ключевым игроком в производстве микросхем. Собственные патенты являются одними из самых важных в данной области, говорится в анализе компании LexisNexis.

Инструменты ASM International играют ключевую роль в производстве новейших микросхем логики и памяти, используемых в инфраструктуре искусственного интеллекта. Также самый оптимистичный прогноз Wall Street относительно компании ASML Holding NV, еще одного голландского производителя микросхем.

Акции ASM International в текущем году поднялись на более чем 50%. В 2023 году они стали одними из наиболее успешных на рынке, поднявшись на 99% среди участников индекса Euro Stoxx 600.