Речь идёт о полностью новых машинах, представленных в салонах российских автодилеров.





Уже ближе к завершению текущего месяца некоторые автодилеры приняли решение предложить дополнительные скидки и понизить цены на свои новые транспортные средства. В частности это касается тех моделей, которые были привезены параллельным импортом.

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Седан Honda Crider был доступен у дилеров России с мая текущего года. На одном из московских автосалонов эту четырехдверную модель можно было купить за 2,5 миллиона рублей. Теперь цена на этот автомобиль составляет 2 450 000 рублей. По словам менеджера автосалона, это транспортное средство можно рассматривать как альтернативу Honda Civic. Новая машина со стандартным однолитровым двигателем мощностью 122 лошадиных сил и вариатором, предлагается с кондиционером и камерой заднего вида. Салон данной модели обит искусственной кожей.

Премиальные кроссоверы Audi Q7 были представлены в одной из отечественных автосетей в конце прошлого месяца. Изначально цена на эту модель составляла 18,2 миллиона рублей. В настоящее время дилер продает ее за 18 миллионов рублей, однако, причины такого понижения цены не разъясняются.

Этот автомобиль прошлого года выпуска оснащен трехлитровым дизельным двигателем и восьмиступенчатой коробкой автомат. Максимальная скорость составляет 241 километров в час. В машине предусмотрены система контроля слепых зон, автоматическая парковка, адаптивное освещение, проекционный дисплей, камеры кругового обзора и другие функции.

В другом автосалоне на севере Москвы цены на Skoda Kodiaq тоже снизились. В начале лета цена на чешский автомобиль из новой поставки была 5,6 миллиона рублей. В настоящее время его можно купить на 100 тысяч дешевле. За эту сумму клиент получит самую насыщенную вариацию автомобиля с двухлитровым двигателем мощностью 220 лошадок и полным приводом. В машине имеется весь набор функций, начиная от климат-контроля и заканчивая датчиком усталости человека за рулём.