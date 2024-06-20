По словам аналитиков, в настоящий момент у компаний, скупающих данные товары, имеются обширные запасы, и спрос на них постепенно падает

По последнему отчету Trendforce, спотовые цены на флэш-память DRAM и NAND не увеличатся в ближайшем будущем по двум причинам. Во-первых, на рынке достаточно запасов. Во-вторых, действия китайского правительства по борьбе с контрабандой восстановленных DRAM также влияют на цены.

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На рынке DRAM спотовые цены продолжают падать, в отличие от контрактных цен. Это происходит из-за избыточного количества запасов в модульных домах, которые обычно приобретают DRAM на спотовом рынке. Также слабый рынок потребительских товаров приводит к снижению цен, поскольку производителям не нужно больше памяти, чем у них уже есть.

Другим фактором, влияющим на падение цен, является борьба с контрабандой на китайском рынке, что снижает цены на DRAM после перепродаж. Реболлинг, метод ремонта микросхем DRAM, также вносит свой вклад, однако, такие чипы не так надежны, как новые. С начала мая средняя спотовая цена чипа DDR4 1Gx8 2666mt/s снизилась на 2,54%, что является последовательным снижением цен.

На рынке спотовой флэш-памяти NAND наблюдается низкая активность из-за избытка запасов у производителей накопителей, что препятствует увеличению спроса, несмотря на понижение цен. Это приводит к расхождению между спотовыми и контрактными ценами. Также остается неопределенность относительно спроса на запасы в третьем квартале 2024 года.

В целом, рынки DRAM и NAND сталкиваются с проблемами ценообразования из-за слабого спроса. Trendforce не предвидит восстановления цен в ближайшем будущем из-за динамики рынка и внешних факторов, включая правительственные действия.



