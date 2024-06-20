Сообщается, что с конца июня партнёрам автопроизводителя будет запрещено продавать машины российским клиентам.

В автосалоны Китайской Народной Республики поступили письма от автопроизводителя Zhejiang Geely Holding Group, выпускающего машины под маркой Zeekr, в котором компания попросила прекратить работу с фирмами из Российской Федерации. Данную информацию раскрыло 19 июня издание «Автовзгляд», ссылаясь на основателя компании CarClick.ru - Сергея Пиголкина.

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Запрет начнет действовать с конца июня. Как рассказал Пиголкин, сотрудники Zeekr не ответили на вопросы о причинах данного шага и не раскрыли информацию о возможных мерах против поставщиков в случае нарушения санкций.

Эксперт считает, что дилеры этой марки закупят их в больших объемах перед началом ограничений. Вероятно, Zeekr приняла такое решение с целью вызвать ажиотаж и поднять продажи машин. В 2023 году такой же шаг предпринял бренд Voyah со стартом продаж обновленного кроссовера Free. Одновременно с этим марка Voyah продолжает поставлять автомобили в Российскую Федерацию.

Бренд премиальных электромобилей Zeekr, входящий в группу Geely, не присутствует на рынке России официально. Тем не менее, транспортные средства, поставляемые официальными представителями, продаются в Белоруссии. Электрокары получили русифицированный интерфейс и европейский порт для подзарядки CCS2, сообщало издание «Китайские автомобили».