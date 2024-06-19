Ранее Евросоюз принял такие же меры против китайских автопроизводителей, чтобы не дать им захватить рынок Европы.

На встрече в отделе торговли Китая представители местных производителей электромобилей предложили увеличить пошлины на ввоз автомобилей из Европы. По информации China Daily, они также обвинили европейцев в попытке промышленного шпионажа после недавнего расследования.

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Представители китайских компаний считают необходимым принять строгие меры против европейских производителей. Их предложение заключается в значительном увеличении пошлин на автомобили с двигателями объемом 2,5 литра и более, возможно, до 25%. Согласно CarNewsChina, в 2023 году в Китай было ввезено около 250 тысяч таких машин.

Также были высказаны обвинения в попытке получить информацию о новых технологиях в области энергетики китайской автомобильной промышленности, включая состав аккумуляторов нового поколения. Власти Евросоюза также были обвинены в попытках изучить конкурентоспособность местных компаний путем проведения расследования. Считается, что отказ компаний сотрудничать с расследователями, в результате чего Еврокомиссия планировала установить повышенные ставки, был обусловлен просто нежеланием делиться чувствительной информацией.

Предлагаемые меры являются новым этапом торговых войн между Европой и Китаем. Ранее власти Евросоюза предложили увеличить пошлины на ввоз электромобилей из Китая до 38%, считая, что китайские производители используют недобросовестную конкуренцию за счет государственных субсидий. Новая тарифная политика будет обсуждаться до начала июля.

С начала июля будут действовать защитные пошлины на все легковые автомобили из Китая. С целью защиты местной автомобильной промышленности и рынка в целом автомобили будут облагаться пошлиной в 40%, но не менее 7 тысяч долларов.