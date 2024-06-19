Сообщается, что это не будет вторым поколением нынешних Vision Pro, а лишь более бюджетная модель

Компания Apple отметила первый год с выхода Vision Pro, но планов на представление следующей модели не появится в ближайшее время. По последней информации, вместо этого готовится более доступная версия устройства, чтобы привлечь покупателей, не готовых тратить кругленькую сумму на оригинал из-за высокой цены.

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По докладу от The Information, Apple временно приостановила работу над преемником Vision Pro из-за уменьшения интереса и резкого падения продаж. Сообщается, что компания дала указание одному из поставщиков остановить работу над моделью нового поколения, подтвердив, что не планирует выпускать еще один дорогостоящий набор виртуальной реальности в ближайшее время.

Говорят, что вместо работы над Vision Pro второй версии Apple занимается разработкой более доступного устройства, известного под кодовым названием N109. В отчете не раскрываются подробности о технических характеристиках устройства, хотя предполагают, что дисплей с высоким разрешением будет сохранен. Более доступная версия, возможно, не будет обладать всеми высокотехнологичными функциями Vision Pro, однако, Apple стремится уменьшить ее вес на треть, чтобы улучшить удобство использования.

По информации из отчета, Apple планирует продвигать новое устройство по цене, сопоставимой с ценой высококлассного Iphone, что может сделать его стоимостью около $1500. Это значительное улучшение по сравнению с ценой Vision Pro в $3500, но все равно будет дороже, чем Meta Quest 3, цена которой начинается всего с $500 за версию на 128 гб. Подтвержденной даты выхода более доступной модели пока нет, но сообщается, что Apple планирует выпустить ее в конце 2025 года.

Высокая цена и отсутствие привлекательных приложений привели к тому, что Vision Pro оказалась слишком дорогой для большинства потребителей. Несмотря на несильную заинтересованность в США, Apple продолжает расширять доступность устройства по всему миру. В начале этого месяца компания объявила, что устройство будет доступно для покупки в Китае, Японии и Сингапуре с 28 июня. Также с того же дня его можно будет предзаказать в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании.